Небензя обвинил Украину в нарушении норм гуманитарного права при ударах по Донецку

Постоянный представитель России при ООН считает, что это является "новым свидетельством целенаправленных действий по уничтожению мирного населения Донбасса"

ООН, 8 ноября. /ТАСС/. Украина в очередной раз вопиющим образом нарушила нормы международного гуманитарного права, нанеся удары по Донецку. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН.

"Мы созвали данное срочное заседание в связи с очередным вопиющим нарушением киевским режимом норм международного гуманитарного права и новым свидетельством его целенаправленных действий по уничтожению мирного населения Донбасса. Речь идет о массированном обстреле Вооруженными силами Украины густонаселенных районов Донецка 7 ноября", - сказал он.

"Киевский режим трижды в течение дня атаковал гражданские объекты в центре города, выпустив ракеты из РСЗО HIMARS и РСЗО "Ураган". Помимо жилых домов под удары попали здание Управления труда и социальной защиты населения и маршрутное такси", - указал Небензя. Он также продемонстрировал членам СБ ООН фотографии мест обстрелов, полученные российской миссией от донбассцев, и обратил внимание Совета Безопасности на время осуществления атак.

"Я обращаю отдельное внимание на время осуществления атак: в 16:25 посреди рабочего дня, когда в Управлении труда и соцзащиты традиционно много посетителей, в 16:40, спустя 15 минут после первого удара и спустя еще менее двух часов, в 18:27". "Террористическая практика нанесения повторных ударов по одному и тому же месту прочно закрепилась в арсенале ВСУ. Прекрасно зная, что на места нанесения огневых ударов вскоре прибывают сотрудники оперативных служб, спасатели, медики, полиция, а также журналисты, ВСУ наносят повторные удары во время их работы, мешая эвакуировать раненых и погибших, а также не позволяя сотрудникам МЧС полноценно приступить к ликвидации последствий обстрелов", - подчеркнул дипломат. В результате вчерашних атак погибли шесть человек, ранены 55, в том числе три ребенка, указал он.

Небензя напомнил, что 31 октября Киев трижды нанес удары по Буденновскому району Донецка. "В результате первого удара из РСЗО HIMARS никто не пострадал, но возник пожар. Через час, зная, что на месте работают пожарные и журналисты, ВСУ намеренно нанесли повторный удар по той же локации реактивными ракетами кассетного типа, неизбирательного действия. В результате него погибло уже два человека, 15 пострадали. На их спасение приезжают восемь бригад скорой помощи, и тогда Киев намеренно наносит третий удар, который по счастливой случайности обошелся без новых жертв. Это целенаправленная тактика, несомненно", - убежден он.