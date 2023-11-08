В МИД РФ считают, что навязчивая украинизация повестки ведет ЮНЕСКО в тупик

Замглавы ведомства Александр Панкин обратил внимание на то, что в международных отношениях происходят тектонические сдвиги

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Украинизация повестки ведет ЮНЕСКО в тупик и отвлекает ресурсы от решения насущных вопросов. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин на 42-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО.

"Навязчивая, замешанная на лжи и злобе украинизация повестки ведет ЮНЕСКО в тупик, она отвлекает ресурсы от решения насущных вопросов в сферах компетенции организации", - подчеркнул Панкин, выступление которого опубликовано на сайте постоянного представительства РФ при ЮНЕСКО.

Замминистра обратил внимание на то, что в международных отношениях происходят тектонические сдвиги. "Видны попытки подменить ооноцентричную архитектуру мироустройства неким конъюнктурным порядком, основанным на правилах, которые привели к системному кризису, затронувшему и площадку ЮНЕСКО, - добавил он. - Виной тому пресловутые двойные стандарты, избирательный подход и просчеты. На первый план выносятся и искусственно раздуваются одни международные сюжеты и совсем ретушируются другие конфликты и проблемы, включая кровопролитие, жертвы и гуманитарный кризис на палестинских территориях. Россия поддерживает арабскую инициативу и подготовленный проект резолюции по Газе/ Палестине - мы будем соавторами этого проекта".

Панкин также подчеркнул, что для РФ неприемлема ситуация, когда на достойных и не достойных содействия и внимания, на своих и чужих делятся, в частности, журналисты и учащиеся, культурное и природное наследие.

По словам замглавы МИД, Россия считает, что не на пользу организации многолетний кадровый географический перекос в пользу тех, "кто привык смотреть на остальной мир свысока - с позиций комфорта и доминирования". "Сейчас как никогда раньше необходимо вернуться к соблюдению буквы и духа устава ЮНЕСКО, укреплять подлинную многосторонность, двигаясь вперед на основе баланса интересов, уважения цивилизационного разнообразия и суверенного равенства государств. О том, что такой профессиональный взаимовыгодный диалог возможен, свидетельствуют итоги 45-й сессии Комитета всемирного наследия в Эр-Рияде", - добавил он.

Замминистра также указал на то, что едиными для всех должны быть и возможности по внесению полезного вклада в общую работу, и ответственность, включая финансовую. "Конечно, недопустимо злоупотребление при допуске дипломатов и экспертов к деятельности организации, когда они месяцами ждут выдачи виз страны-хозяйки Франции", - подчеркнул он.