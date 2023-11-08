8 ноября, 20:29,
обновлено 8 ноября, 20:47
Военная операция на Украине

Небензя: подобные обстрелу Донецка преступления подтверждают правильность начала СВО

По словам постпреда РФ при ООН, иного способа остановить Киев у Москвы не осталось

ООН, 8 ноября. /ТАСС/. Совершаемые Киевом преступления, наподобие обстрела Донецка, подтверждают правоту решения РФ о начале специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

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Военная операция на Украине. Хроника событий 8 ноября 2023 года

"Каждое следующее подобное преступление, которое совершает киевский режим, подтверждает правоту решения о начале специальной военной операции, принятого на фоне усиления обстрелов территорий ДНР и ЛНР в начале 2022 года. Иного способа остановить киевских карателей у нас не осталось", - сказал он в ходе выступления на созванном по инициативе России заседании Совета Безопасности (СБ) ООН в связи с обстрелом Донецка. 

Теги:
УкраинаРоссияНебензя, Василий АлексеевичВоенная операция на Украине
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