Небензя: подобные обстрелу Донецка преступления подтверждают правильность начала СВО

По словам постпреда РФ при ООН, иного способа остановить Киев у Москвы не осталось

ООН, 8 ноября. /ТАСС/. Совершаемые Киевом преступления, наподобие обстрела Донецка, подтверждают правоту решения РФ о начале специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

"Каждое следующее подобное преступление, которое совершает киевский режим, подтверждает правоту решения о начале специальной военной операции, принятого на фоне усиления обстрелов территорий ДНР и ЛНР в начале 2022 года. Иного способа остановить киевских карателей у нас не осталось", - сказал он в ходе выступления на созванном по инициативе России заседании Совета Безопасности (СБ) ООН в связи с обстрелом Донецка.