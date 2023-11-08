Небензя заявил, что Украина согласует с Западом цели ударов

Речь идет в том числе об атаках на гражданские объекты, отметил постпред РФ при ООН

ООН, 8 ноября. /ТАСС/. Украина согласует с Западом цели ударов, в том числе по гражданским объектам и мирному населению. С таким заявлением выступил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

"Большинство ударов наносятся высокоточным дальнобойным западным оружием, командование ВСУ [Вооруженные силы Украины] точно знало, куда именно наносятся удары и что целями ударов стали не военные, а гражданские объекты и мирные граждане. Это сознательные и циничные преступления, не имеющие срока давности. Ответственность за них будут нести как высшая политическая власть киевского режима и исполнители их указов, так и наводняющие Украину западные страны, которые, как мы прекрасно знаем, еще и согласовывают цели ударов", - отметил дипломат.

"Назвать подобные трагедии сопутствующим ущербом язык поворачивается лишь у Вашингтона, привыкшего прикрывать этим термином собственные преступления и преступления своих союзников", - добавил Небензя. "ВСУ прилежные ученики своих учителей. Подобные удары <...> со стороны киевского режима, не имеющие никакого военного смысла, нельзя объяснить иначе, как бессилием на фоне неудач на поле боя и человеконенавистнического природой киевского режима", - заключил дипломат.