Госдума обсудит льготы участникам СВО при поступлении в вузы

Депутаты также рассмотрят законопроект о создании реестра должников по алиментам

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании заслушает доклад о реализации норм закона по предоставлению льгот участникам специальной военной операции (СВО) при зачислении в вузы, рассмотрит законопроект о создании реестра должников по алиментам и большой налоговый законопроект.

Доклад о льготах участникам СВО представит глава профильного комитета палаты по науке и высшему образованию Сергей Кабышев, документ был подготовлен в рамках парламентского контроля. Как ранее сообщил источник ТАСС, Кабышев проинформирует парламентариев о реализации закона об образовании в части предоставления особых прав на поступление в образовательные организации высшего образования участникам СВО, их детям и детям умерших от COVID-19 медработников.

В июне президент РФ Владимир Путин подписал закон, по которому участники СВО и их дети, а также дети медработников, погибших от ковида при исполнении трудовых обязанностей, получили право на поступление в вузы на бюджетные места в рамках отдельной квоты. Те, кто уже учится на платной основе, могут в приоритетном порядке перейти на бесплатное обучение.

Реестр должников

Также парламентарии обсудят в первом чтении законопроект о создании реестра должников по алиментам, правительство РФ внесло эту инициативу в Госдуму 4 октября.

Новыми положениями предлагается дополнить закон "Об исполнительном производстве". Реестр будет являться частью банка данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов России. В него планируется включать сведения о должниках по алиментам, привлеченных к административной, уголовной ответственности за неуплату средств на содержание несовершеннолетних детей или недееспособных детей, достигших совершеннолетия, либо нетрудоспособных родителей, а также об объявленных судебным приставом в розыск.

Предполагается, что должника будут уведомлять о включении в реестр или исключении из него в течение суток. Для этого будут использоваться уже установленные законодательством способы, в частности телеграмма или смс-сообщение. Помимо сведений о самом исполнительном производстве в реестр также будут вноситься данные о дате принятия судебного акта о привлечении должника по алиментным обязательствам к административной, уголовной ответственности. На это планируется отводить пять дней со дня поступления сведений к приставам.

Согласно законопроекту, данные должника в реестре будут общедоступными до их исключения в связи с полным погашением задолженности. Актуальную информацию о трудоустройстве должников приставы смогут получать в автоматическом режиме от Фонда пенсионного и социального страхования РФ.

Налоговый законопроект

Госдума также рассмотрит во втором чтении большой налоговый законопроект, внесенный правительством в Госдуму одновременно с проектом бюджета на 2024-2026 годы. Ко второму чтению законопроекта комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил правительственные поправки, возвращающие с октября прежний порядок расчета выплат по демпферу нефтяным компаниям.

С сентября в РФ действовала корректировка демпферного механизма, которая, по сути, сократила выплаты по нему на 50%, однако в конце месяца было решено вновь повысить коэффициент в полном объеме. Выносимые на рассмотрение палаты поправки предполагают возвращение к использованию коэффициента 1 вместо 0,5 с 1 октября 2023 года включительно.

Также поправки предполагают расчет цены нефти Urals при установлении НДПИ как сумму средних арифметических цен при поставках в морские порты в Северо-Западном и Южном федеральном округах, увеличенных на стоимость транспортировки морским транспортом до средиземноморского и роттердамского рынков. Стоимость транспортировки рассчитывается в порядке, установленном ФАС, в противном случае принимается за $2 за баррель.

Кроме того, законопроект содержит поправки, повышающие НДПИ на газовый конденсат "Газпрома" на коэффициент, равный умноженному на 1,5 коэффициенту Кабдт, характеризующему надбавки за бензин и дизтопливо и применяющемуся при расчете НДПИ на нефть. При этом повышение не будет применяться к компаниям, у которых добыча газа составляет менее 35% от общей добычи углеводородов.