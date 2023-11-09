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Военная операция на Украине

Небензя назвал "куриной слепотой" нежелание Запада замечать агрессию Киева

Постоянный представитель России при ООН отметил, что западные страны считают созыв заседаний Совбеза всемирной организации по объектам гражданской инфраструктура цинизмом

ООН, 9 ноября. /ТАСС/. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал "куриной слепотой" нежелание Запада замечать в течение восьми лет агрессию Киева против мирного населения.

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"Жертвы агрессии киевского режима против своих собственных граждан для наших бывших западных партнеров попросту перестали существовать <...>. Еще раз хочу обратить внимание на вашу куриную слепоту <...>, вы молчали, набрав в рот воды, долгих восемь лет, начиная с 2014 года, когда и началась эта война, война, которую киевская власть развязала против тогда своих собственных граждан. Вы закрывали глаза на методичные бомбардировки и обстрелы киевским режимом <...> мирных городов Донбасса", - отметил он на заседании Совета Безопасности (СБ) всемирной организации. "Где был ваш липовый гуманизм тогда?", - задал вопрос дипломат.

Небензя добавил, что западные страны считают созыв заседаний СБ ООН по объектам гражданской инфраструктура цинизмом и воспринимают это как повод "для повторения своих заезженных мантр о том, что во всем виновата Россия".

Дипломат подчеркнул, что за прошедший месяц жители сектора Газа после начала эскалации палестино-израильского конфликта также убедились в "двойных стандартах и избирательности" Запада. 

Теги:
УкраинаРоссияНебензя, Василий АлексеевичВоенная операция на Украине
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