Небензя назвал "куриной слепотой" нежелание Запада замечать агрессию Киева

Постоянный представитель России при ООН отметил, что западные страны считают созыв заседаний Совбеза всемирной организации по объектам гражданской инфраструктура цинизмом

ООН, 9 ноября. /ТАСС/. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал "куриной слепотой" нежелание Запада замечать в течение восьми лет агрессию Киева против мирного населения.

"Жертвы агрессии киевского режима против своих собственных граждан для наших бывших западных партнеров попросту перестали существовать <...>. Еще раз хочу обратить внимание на вашу куриную слепоту <...>, вы молчали, набрав в рот воды, долгих восемь лет, начиная с 2014 года, когда и началась эта война, война, которую киевская власть развязала против тогда своих собственных граждан. Вы закрывали глаза на методичные бомбардировки и обстрелы киевским режимом <...> мирных городов Донбасса", - отметил он на заседании Совета Безопасности (СБ) всемирной организации. "Где был ваш липовый гуманизм тогда?", - задал вопрос дипломат.

Небензя добавил, что западные страны считают созыв заседаний СБ ООН по объектам гражданской инфраструктура цинизмом и воспринимают это как повод "для повторения своих заезженных мантр о том, что во всем виновата Россия".

Дипломат подчеркнул, что за прошедший месяц жители сектора Газа после начала эскалации палестино-израильского конфликта также убедились в "двойных стандартах и избирательности" Запада.