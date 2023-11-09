Небензя: РФ обеспокоена, что через год после подрыва "Севпотоков" виновные не установлены

Постпред России при ООН также подчеркнул, что распространяемые в СМИ сообщения об этих событиях "вероятно, намеренно лишь отвлекают внимание международного сообщества от установления фактов вокруг этого вопроса"

ООН, 9 ноября. /ТАСС/. Россия глубоко обеспокоена тем, что спустя год после подрыва "Северных потоков" виновные в этом не установлены. Об этом заявил журналистам постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

"Российская Федерация глубоко обеспокоена тем фактом, что спустя год после атаки на "Северные потоки" мы до сих пор не имеем никакой конкретной информации о расследованиях <...>, не говоря уже о каких-либо их выводах", - отметил дипломат. Небензя также подчеркнул, что сообщения о событиях, распространяемые в средствах массовой информации, "вероятно, намеренно лишь отвлекают внимание международного сообщества от установления фактов вокруг этого вопроса".

"Чем больше они хранят молчание о своем расследовании теракта на "Северном потоке", тем более показательной становится ситуация с точки зрения намерений западных государств растянуть время, чтобы заставить международное сообщество забыть эту историю. Однако Российская Федерация не допустит этого. Мы приложим все усилия, чтобы Совет [Безопасности ООН] продолжал заниматься этим вопросом", - добавил дипломат.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров также заявил, что Россия до сих пор не получила от западных стран вменяемого ответа по результатам расследования подрыва "Северных потоков". Лавров отметил, что власти западных стран всячески "заматывают любую информацию на эту тему" несмотря на то, что у них "рыльце в пушку". "Но, в принципе, это стало уже таким знаком и брендом Запада", - добавил глава МИД РФ.