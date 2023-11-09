9 ноября, 01:59

Путин прилетел в Казахстан

Гавриил Григоров/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
© Гавриил Григоров/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Российский президент встретится с главой республики Касым-Жомартом Токаевым

АСТАНА, 9 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Казахстан, борт главы государства приземлился в Астане.

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Путина ждет насыщенная рабочая программа. В госрезиденции "Акорда" он встретится с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, после переговоров в узком и расширенном составах запланировано подписание документов. Как отмечается в материалах Кремля, на повестке дня будут перспективы двустороннего сотрудничества и актуальные международные проблемы. По итогам лидеры выступят с заявлениями для СМИ.

Отдельный пункт в программе - участие Путина и Токаева в пленарном заседании XIX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана (они выступят по видео-конференц-связи). Сам форум пройдет в Костанае, его тема - "Сельское хозяйство - основа сильной экономики".

Кроме того, Токаев даст официальный прием в честь российского лидера.

Личная встреча станет уже пятой для президентов в этом году, они также регулярно общаются по телефону. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичКазахстанРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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