Глава МЧС РФ предложил коллегам из Вьетнама принять участие в учениях в Арктике

Александр Куренков пригласил их также поучаствовать в первых международных соревнованиях по мастерству пожарных

ХАНОЙ, 9 ноября. /ТАСС/. Глава МЧС России Александр Куренков предложил вьетнамским коллегам рассмотреть возможность участия в международных учениях "Безопасная Арктика - 2025".

"Предлагаю в дальнейшей перспективе рассмотреть возможность вашего участия и в международных учениях "Безопасная Арктика - 2025", - сказал он в ходе встречи с министром общественной безопасности Вьетнама То Ламом.

Куренков напомнил, что недавно делегация из Вьетнама посетила академию государственной противопожарной службы МЧС России. "В развитие нашей совместной работы на данном направлении предлагаю предусмотреть участие ваших специалистов, проходящих обучение в заведениях МЧС России, в работе международного салона средств обеспечения безопасности "Комплексная безопасность - 2024", который традиционно состоится в конце мая - начале июня следующего года", - добавил министр. Кроме того, он пригласил вьетнамских коллег поучаствовать в первых международных соревнованиях по мастерству пожарных, которые состоятся на полях международного салона.

Куренков 9-10 ноября находится во Вьетнаме в рабочим визитом.