Володин назвал преступлением намерение стран G7 присвоить замороженные активы РФ

Спикер Госдумы отметил, что на экономику России возможная конфискация активов не повлияет

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Признание стран Группы семи (G7) о желании присвоить себе замороженные активы РФ - преступление, которому необходимо дать международную оценку. Такое мнение высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

"Страны G7 совершили чистосердечное признание, что хотят своровать замороженные активы Российской Федерации. <...> Это преступление, и оно должно получить оценку международных структур и иностранных государств", - подчеркнул Володин.

Он также отметил, что на экономику РФ возможная конфискация активов не повлияет - ранее президент страны Владимир Путин подчеркивал, что Россия уже заработала в два раза больше, чем у нее заморозили золотовалютных резервов. Однако, подчеркнул Володин, у России "возникают моральные и юридические основания для действий в отношении активов стран G7, которых больше, чем замороженных российских средств".

Спикер Госдумы также добавил, что действия стран G7 доказывают, что самый надежный способ вложений - это инвестиции в свою страну. "И деньги будут целы, и совесть чище", - отметил Володин. По его словам, страны Группы семи "окончательно разрушили миф о неприкосновенности собственности", на которой базировалась правовая система США и стран ЕС.

"Незаконное решение США и их "шестерки" - выстрел себе в ногу. Ни одно государство, никакой бизнес или частные инвесторы не будут вкладываться в эти страны, понимая, что средства могут быть похищены по надуманным предлогам", - отметил Володин. Он также подчеркнул, что такие действия наносят непоправимый ущерб международному праву, так как создают прецедент, когда государства по примеру США "по своему усмотрению смогут забирать, что посчитают нужным".

В среду помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен заявил, что коллективный Запад не будет возвращать России ее замороженные активы в размере около $300 млрд, пока РФ "не заплатит" за специальную военную операцию на Украине. Ранее Володин уже не исключал, что в случае воровства российских замороженных средств от РФ может последовать симметричный ответ и в этом случае конфискованы будут гораздо большие активы, принадлежащие недружественным странам, чем замороженные на территории Европы средства РФ.