9 ноября, 07:17
Военная операция на Украине

В ДНР сообщили, что ВСУ покинули часть опорных пунктов у Клещеевки

Вооруженные силы Украины понесли существенные потери, отметил советник главы республики Ян Гагин

ДОНЕЦК, 9 ноября. /ТАСС/. Украинские войска покинули несколько опорных пунктов в районе населенного пункта Клещеевка под Артемовском (украинское название - Бахмут). Как сообщил ТАСС советник главы ДНР Ян Гагин, Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли существенные потери.

"Наши подразделения смогли выбить противника с нескольких опорных пунктов в районе Клещеевки. ВСУ отошли с весьма существенными потерями", - сказал Гагин.

По его словам, силы РФ пресекают попытки украинских подразделений вернуть утраченные позиции. 

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