Путин пригласил регионы РФ и Казахстана принять участие в межрегиональном форуме в Уфе

Президент России отметил, что в партнерстве двух стран межрегиональные связи играют одну из центральных ролей

АСТАНА, 9 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин пригласил представителей российских и казахстанских регионов принять участие в следующем форуме регионов двух стран, который пройдет в 2024 году в Уфе.

"В 2024 году очередной межрегиональный форум состоится в России, в Уфе, и мы, безусловно, приглашаем всех вас принять в нем участие", - сказал российский лидер на форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

Путин отметил, что в партнерстве России и Казахстана межрегиональные связи играют одну из центральных ролей. "Будем и дальше поощрять стремление регионов сотрудничать друг с другом, искать новые сферы взаимодействия и, конечно, поддержим все ваши полезные начинания", - заверил он.