Мособлдума согласовала назначение Мурашова на должность зампреда правительства

Соответствующее решение приняли на пленарном заседании регионального парламента

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Депутаты Московской областной думы согласовали назначение министра сельского хозяйства и продовольствия региона Владислава Мурашова на должность зампредседателя правительства Московской области. Соответствующее решение было принято на пленарном заседании регионального парламента.

"Рассмотрев предложение губернатора Московской области, <...> Московская областная дума постановила согласовать назначение Мурашова Владислава Сергеевича на должность заместителя председателя правительства Московской области - министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области", - говорится в принятом постановлении.

Согласно сайту регионального правительства, Мурашов возглавляет министерство сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья с 2022 года. "Владислав Сергеевич имеет огромный опыт работы на руководящих должностях, в том числе с 2012 года работает в системе органов исполнительной власти Московской области. С марта 2022 года возглавляет Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области", - отметил в ходе заседания постоянный представитель губернатора Московской области в Мособлдуме Александр Горбылев.