Путин заявил, что будет в Минске на саммите ОДКБ

Он состоится 23 ноября

АСТАНА, 9 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что планирует побывать в Минске на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) 23 ноября.

"Мы находимся в постоянном контакте с президентом [Казахстана], у нас очень добрые отношения - и личные хорошие, и деловые. Безусловно, это помогает в работе. Уверен, что так будет и дальше", - сказал Путин на переговорах с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым. "Недавно вместе участвовали в саммите СНГ в Бишкеке. Вскоре встретимся в Минске на заседании Совета коллективной безопасности [ОДКБ], а до конца года будем иметь дополнительные возможности пообщаться в Петербурге в ходе саммита ЕврАзЭС и традиционной неформальной предновогодней встречи лидеров СНГ", - уточнил свои ближайшие планы президент РФ.

В предыдущий раз глава российского государства посещал Белоруссию в декабре 2022 года. Помимо Белоруссии, которая в 2023 году председательствует в ОДКБ, в организацию входят Россия, Армения, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.