Лавров проведет переговоры с главой МИД Венесуэлы

Переговоры состоятся 16 ноября

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто проведут переговоры 16 ноября. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

"16 ноября состоятся переговоры главы российского внешнеполитического ведомства с министром иностранных дел Боливарианской Республики Венесуэла, - сказала она. - Главы внешнеполитических ведомств обсудят пути укрепления многопланового сотрудничества и стратегического партнерства между Россией и Венесуэлой на долговременной основе".