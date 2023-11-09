9 ноября, 08:55,
обновлено 9 ноября, 09:08

Лавров проведет переговоры с главой МИД Венесуэлы

Переговоры состоятся 16 ноября

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто проведут переговоры 16 ноября. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

"16 ноября состоятся переговоры главы российского внешнеполитического ведомства с министром иностранных дел Боливарианской Республики Венесуэла, - сказала она. - Главы внешнеполитических ведомств обсудят пути укрепления многопланового сотрудничества и стратегического партнерства между Россией и Венесуэлой на долговременной основе". 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичВенесуэлаРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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