9 ноября, 09:02
Визит Путина в Казахстан

Путин подчеркнул дружеский характер отношений России и Казахстана

Президент РФ напомнил, что скоро исполняется 10 лет со дня заключения базового договора о добрососедстве и союзничестве в XXI веке

АСТАНА, 9 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на переговорах с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым тепло оценил уровень развития отношений стран.

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Путин напомнил, что скоро исполняется 10 лет со дня заключения базового договора о добрососедстве и союзничестве в XXI веке. "Действительно, он стал прочной основой для развития наших многоплановых дружеских отношений, я бы хотел именно этот аспект наших отношений подчеркнуть - именно дружеских отношений", - сказал российский лидер.

"Стратегическое партнерство и союзнические отношения между нашими странами уверенно развиваются, успешно развиваются, цифры об этом ярко говорят", - заключил Путин. 

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Путин, Владимир ВладимировичКазахстанРоссияВизит Путина в Казахстан
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