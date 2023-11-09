Путин подчеркнул дружеский характер отношений России и Казахстана

Президент РФ напомнил, что скоро исполняется 10 лет со дня заключения базового договора о добрососедстве и союзничестве в XXI веке

АСТАНА, 9 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на переговорах с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым тепло оценил уровень развития отношений стран.

Путин напомнил, что скоро исполняется 10 лет со дня заключения базового договора о добрососедстве и союзничестве в XXI веке. "Действительно, он стал прочной основой для развития наших многоплановых дружеских отношений, я бы хотел именно этот аспект наших отношений подчеркнуть - именно дружеских отношений", - сказал российский лидер.

"Стратегическое партнерство и союзнические отношения между нашими странами уверенно развиваются, успешно развиваются, цифры об этом ярко говорят", - заключил Путин.