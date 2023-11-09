Экс-губернатора Вологодской области Кувшинникова назначили сенатором от региона

Полномочия Ольги Даниловой досрочно прекращены

ТАСС, 9 ноября. Полномочия сенатора от Вологодской области Ольги Даниловой досрочно прекращены, сенатором от исполнительной власти региона назначен с 9 ноября бывший губернатор области Олег Кувшинников. Соответствующее постановление врио губернатора региона Георгия Филимонова размещено на официальном портале правовой информации.

"В связи с досрочным прекращением полномочий сенатора Российской Федерации Даниловой Ольги Михайловны - представителя от исполнительного органа государственной власти Вологодской области, постановляю: наделить полномочиями сенатора - представителя от исполнительного органа государственной власти Вологодской области Кувшинникова Олега Александровича с 9 ноября 2023 года", - говорится в тексте документа.

О переходе Кувшинникова на работу в Совет Федерации врио губернатора Филимонов объявил еще 3 ноября, в день своего представления правительству и общественности области. Кувшинников сказал в своем ответном слове, что предложение это принял. Конкретных задач перед новым сенатором на тот момент не было поставлено, идет обсуждение, ответил позже Филимонов журналистам.

Ольга Данилова проработала в Совете Федерации чуть более месяца, приняв сенаторские полномочия 26 сентября, после того как предыдущий сенатор Елена Авдеева умерла после тяжелой болезни. До этого назначения Данилова работала уполномоченным при главе региона по защите прав ветеранов и пенсионеров, ранее возглавляла общественную палату региона, была членом Общественной палаты России.

Президент РФ Владимир Путин 31 октября принял отставку Кувшинникова с поста губернатора Вологодской области и назначил врио главы региона Филимонова, который на тот момент занимал пост заместителя председателя правительства Московской области. Кувшинников руководил Вологодской областью с 14 декабря 2011 года. По продолжительности нахождения на посту занимал седьмое место среди действующих руководителей глав субъектов РФ.