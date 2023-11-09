Захарова: Россия отмечает рост антисемитизма в США в геометрической прогрессии

По словам официального представителя МИД РФ, текущая тенденция сложилась в ситуации, когда американские власти "буквально пропихивали и проталкивали свое видение того, как обустроить регион"

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Москва наблюдает рост антисемитизма в странах НАТО, в США это происходит в геометрической прогрессии. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы видим колоссальный рост антисемитизма в странах НАТО, мы видим неконтролируемый рост в целом национализма, - отметила дипломат. - И в Соединенных Штатах зафиксирован беспрецедентный за десятилетия рост антисемитизма". Захарова указала, что в США это "массовая тенденция", которая развивается "в геометрической прогрессии".

"Но ведь нужно видеть корень этого зла, - продолжила дипломат. - Нужно же признать, что к этому привела американская политика вседозволенности, безнаказанности и собственного величия в виде концепции исключительности".

Она пояснила, что текущая тенденция к росту антисемитизма сложилась в ситуации, когда американские власти "буквально пропихивали и проталкивали свое видение того, как обустроить регион" вопреки "международно-правовой основе урегулирования, вопреки мнению стран-соседей Израиля и Палестины, вопреки логике исторического процесса".

"Стремясь защитить собственные геополитические интересы любыми средствами, Вашингтон уже давно забыл о нормах морали", - заключила Захарова.