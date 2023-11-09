МИД России рекомендовал гражданам не посещать Латвию на личных автомобилях с номерами РФ

Причиной стала усугубившаяся в республике обстановка, заявила официальный представитель ведомства

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. РФ рекомендует гражданам не посещать Латвию на личных автомобилях, зарегистрированных в России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

"В связи с резко усугубившейся в Латвии обстановкой Министерство иностранных дел России вновь обращается с рекомендацией не посещать эту прибалтийскую страну, в том числе на личных автомобилях, зарегистрированных в России, - сказала дипломат. - Что касается правового беспредела, который творится в странах Прибалтики, то мы продолжим принимать ответные меры, в том числе и асимметричного характера, что мы и делаем".

Дипломат обратила внимание на то, что недавно латвийские парламентарии в окончательном чтении приняли антироссийские поправки к закону о дорожном движении. "Казалось бы, как в дорожное движение можно внести русофобию, но не тут-то было. Так сказать, если есть желание, то можно всякое придумать, это и было в Латвии сделано. Теперь согласно этим поправкам разрешено конфисковывать ввезенные на территорию Латвии российские транспортные средства, если они не пройдут процедуру переоформления или не будут вывезены за пределы страны в срок до 14 февраля 2024 года, - добавила она. - Куда же пойдут эти конфискованные у росграждан автомобили? Они будут согласно мысли латвийских парламентариев передаваться Украине".