9 ноября, 09:45,
обновлено 9 ноября, 10:08

МИД России рекомендовал гражданам не посещать Латвию на личных автомобилях с номерами РФ

© ТАСС/ Ruptly

Причиной стала усугубившаяся в республике обстановка, заявила официальный представитель ведомства

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. РФ рекомендует гражданам не посещать Латвию на личных автомобилях, зарегистрированных в России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

"В связи с резко усугубившейся в Латвии обстановкой Министерство иностранных дел России вновь обращается с рекомендацией не посещать эту прибалтийскую страну, в том числе на личных автомобилях, зарегистрированных в России, - сказала дипломат. - Что касается правового беспредела, который творится в странах Прибалтики, то мы продолжим принимать ответные меры, в том числе и асимметричного характера, что мы и делаем".

Дипломат обратила внимание на то, что недавно латвийские парламентарии в окончательном чтении приняли антироссийские поправки к закону о дорожном движении. "Казалось бы, как в дорожное движение можно внести русофобию, но не тут-то было. Так сказать, если есть желание, то можно всякое придумать, это и было в Латвии сделано. Теперь согласно этим поправкам разрешено конфисковывать ввезенные на территорию Латвии российские транспортные средства, если они не пройдут процедуру переоформления или не будут вывезены за пределы страны в срок до 14 февраля 2024 года, - добавила она. - Куда же пойдут эти конфискованные у росграждан автомобили? Они будут согласно мысли латвийских парламентариев передаваться Украине". 

Теги:
ЛатвияРоссияЗахарова, Мария Владимировна
© Информационное агентство ТАСС
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