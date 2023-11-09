ЛДПР передала 10 дронов-камикадзе "Жириновский" на херсонское направление

Аппараты изготовлены по заказу партии волонтерами "Рокот-центра 33"

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноября. /ТАСС/. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий передал в Симферополе 10 дронов-камикадзе "Жириновский", которые предполагается использовать в специальной военной операции на херсонском направлении, передает корреспондент ТАСС с церемонии передачи техники.

"Мы сейчас имеем дело с одной из нескольких десятков компаний, которые при координации ЛДПР работают над разработкой и выпуском беспилотных летательных аппаратов. То, что мы сейчас видим, <...> - очень востребованный беспилотник на передовой", - сказал Слуцкий.

Аппараты изготовлены по заказу ЛДПР волонтерами "Рокот-центра 33". Как отметили в партии, "Жириновский" уже прошел проверку в условиях боевых действий. Он может летать в дождь и снег на расстояние до 12 км и перевозить до 3 кг груза.