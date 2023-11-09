Путин считает Россию и Казахстан наиболее близкими союзниками

По словам президента РФ, такие отношения сложились на протяжении предыдущих многих лет

АСТАНА, 9 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на переговорах с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым подчеркнул особую близость отношений стран.

"Мы говорим о том, что Россия и Казахстан являются союзниками. Хотел бы подчеркнуть, что, во всяком случае мы так в России на это смотрим, мы не просто союзники, мы наиболее близкие союзники", - сказал Путин.

По его словам, такие отношения сложились на протяжении предыдущих многих лет. "Мне очень приятно отметить, хочу поблагодарить Касым-Жомарта Кемелевича за то, что он сохранил эту тенденцию, эту традицию укрепления наших отношений, которые безусловно идут на пользу нашим народам", - подчеркнул президент России. Он отметил, что об этом говорят и цифры экономического взаимодействия.