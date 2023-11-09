9 ноября, 09:59,
обновлено 9 ноября, 10:47
Визит Путина в Казахстан

Путин уверен, что Россия и Казахстан смогут решить важные для них вопросы

По словам президента, Россия и Казахстан будут укреплять свой суверенитет на международной арене, что является чрезвычайно важным

АСТАНА, 9 ноября. /ТАСС/. Москва и Астана смогут решить все значимые для них вопросы, несмотря на все сложности текущей ситуации. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на российско-казахстанских переговорах.

"Мы понимаем все сложности, которые связаны с текущей ситуацией", - сказал глава российского государства. "Уверен, мы, исходя из приоритетов национального интереса, всегда сможем решить, не нарушая никаких международных наших обязательств, <…> те вопросы, которые представляют для нас очевидный взаимный национальный интерес", - добавил он.

Тем самым, по словам Путина, Россия и Казахстан будут укреплять свой суверенитет на международной арене, что является чрезвычайно важным. "Так же как и образование в сфере развития высоких технологий, так же и суверенитет в развитии государства вообще является важнейшей составляющей будущего нации", - указал президент РФ. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичКазахстанРоссияВизит Путина в Казахстан
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