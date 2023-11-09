Путин заявил, что Россия и Казахстан будут укреплять суверенитет

Они также намерены работать над выполнением международных обязательств, отметил президент РФ

АСТАНА, 9 ноября. /ТАСС/. Москва и Астана будут работать и над укреплением своего суверенитета, и над выполнением международных обязательств, "одно другому не мешает", заявил президент РФ Владимир Путин на российско-казахстанских переговорах.

"Суверенитет в развитии государства вообще является важнейшей составляющей будущего нации. Исходим из того, что этот суверенитет будет укрепляться, несмотря на необходимость соблюдения и всех международных обязательств", - сказал Путин. "Одно другому не мешает", - заметил он.