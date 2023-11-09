Захарова: Дания обвинениями РФ отвлекает внимание от следствия по "Северным потокам"

По словам дипломата, в датской прессе вышла серия материалов о якобы сборе российскими научно-исследовательскими и рыболовецкими судами информации о подводной инфраструктуре стран - членов НАТО, включая Данию, с целью подготовки диверсии

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Публикации в СМИ Дании, говорящие о том, что Россия якобы занимается сбором информации о подводной инфраструктуре НАТО с целью подготовки диверсии, нацелены на отвлечение внимания от расследования терактов на "Северных потоках". Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как отметила дипломат, в датской прессе вышла серия материалов о якобы сборе российскими научно-исследовательскими и рыболовецкими судами информации о подводной инфраструктуре стран - членов НАТО, включая Данию, с целью подготовки диверсии.

"Обвинения датских СМИ в адрес российских научно-исследовательских судов надуманные и беспочвенные, находящиеся в прямом противоречии с профессиональной этикой журналистов, - указала Захарова. - Очевидно, что публикации носят заказной характер, они нацелены на нанесение урона российской научно-исследовательской деятельности, нагнетание в датском публичном пространстве атмосферы тотальной русофобии и, конечно, отвлечение внимания от главного вопроса - что произошло с "Северными потоками".

При этом представитель дипведомства подчеркнула, что никаких доказательств вменяемых России злонамерений не приводится. "Но самое главное - нужно же образ сформировать, нужно каким-то образом запутать аудиторию во всем происходящем и навязать концепцию "плохой России" вне зависимости от того, кто там что сделал, - продолжила она. - Научные исследования необходимы для получения достоверных оценок состояния ресурсных запасов, обеспечения устойчивого промысла, сохранения морской экосистемы в интересах всех стран, и наши суда работали и продолжают работать в строгом соответствии с нормами международного права".

"Более того, можно с уверенностью сказать, что материалы призваны отвлечь внимание от де-факто прекратившегося расследования датской стороной терактов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2". Копенгаген, как и его союзники, как мы уже поняли, не заинтересован выявить организаторов и исполнителей террористического акта на критически важном объекте энергетической инфраструктуры Европейского континента", - констатировала Захарова.