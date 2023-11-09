МИД РФ: в Молдавии не делают выводов после выборов и намерены подавлять инакомыслие

Официальный представитель ведомства Мария Захарова обратила внимание, что представителям правящей партии в результате выборов не удалось ни получить кресло мэра в крупных городах, ни набрать большинство голосов в районных советах и муниципалитетах

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Официальный Кишинев после местных выборов, которые прошли 5 ноября, не сделал выводы и продолжит подавлять оппозицию в стране. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"5 ноября в республике состоялся первый тур всеобщих местных выборов. Несмотря на развернутую властями беспрецедентную кампанию репрессий против оппозиции и независимых СМИ, в ход шло все: шантаж избирателей, запрет деятельности конкурентов, правящая прозападная партия "Действие и солидарность", несмотря на все усилия режима [президента Молдавии Майи] Санду, показала крайне слабые результаты, - сказала дипломат. - Выводов официальный Кишинев, похоже, не собирается делать, продолжая в абсолютно тоталитарной манере политику подавления любого инакомыслия".

Захарова обратила внимание, что представителям правящей партии в результате выборов не удалось ни получить кресло мэра в крупных городах, ни набрать большинство голосов в районных советах и муниципалитетах. "Оппозиция укрепила свои позиции. В Молдавии результаты голосования уже назвали фактическим вотумом недоверия антидемократическому и антинародному курсу руководства страны", - отметила она.