В Совфеде выразили потрясение развитием кризиса на Ближнем Востоке

Ситуация в секторе Газа требует безотлагательного прекращения кровопролития, подчеркнул глава комитета по международным делам Григорий Карасин

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Постоянно деградирующая ситуация в секторе Газа требует безотлагательного прекращения кровопролития, в России потрясены развитием кризиса в регионе. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин на встрече с послом Израиля в РФ Александром Бен Цви.

"В России потрясены развитием кризиса на Ближнем Востоке. Ситуация в Газе постоянно деградирует, гибнут люди. Безотлагательно необходимо прекращение кровопролития", - сказал сенатор.

Он сообщил, что сенаторы получили письмо от спикера парламента Танзании Тулии Аксон, избранной председателем Межпарламентского союза (МПС) на недавно прошедшем в Анголе заседании ассамблеи. В обращении, по словам Карасина, говорится, что необходимо немедленно остановить убийства. "Пришло время спасать жизни. Это мнение, наверное, мнение подавляющего большинства думающих людей в международном сообществе", - констатировал глава комитета СФ.

"Мы понимаем, что все началось не случайно, была террористическая атака и было убийство людей, но тем не менее все зашло слишком далеко", - сказал Карасин.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан. 27 октября представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что еврейское государство расширяет масштабы сухопутной военной операции в секторе Газа.