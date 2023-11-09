9 ноября, 11:17,
обновлено 9 ноября, 11:27

Путин анонсировал неформальную встречу лидеров СНГ и ЕАЭС в Петербурге в декабре

Президент России пригласил на эти мероприятия казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева

АСТАНА, 9 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин встретится в декабре в Санкт-Петербурге со своими коллегами по СНГ и Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) на традиционном неформальном саммите. Об этом российский лидер сообщил журналистам по итогам переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

"Мы снова увидимся с Касым-Жомартом Кемелевичем уже в конце ноября на саммите ОДКБ в Минске. Передал также президенту Казахстана приглашение приехать в Санкт-Петербург в декабре на заседание Высшего Евразийского экономического совета, а также поучаствовать в ставшей традиционной неформальной встрече лидеров ЕАЭС и СНГ", - сказал Путин. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичКазахстанРоссияТокаев, Касым-Жомарт Кемелулы
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