Путин анонсировал неформальную встречу лидеров СНГ и ЕАЭС в Петербурге в декабре

Президент России пригласил на эти мероприятия казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева

АСТАНА, 9 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин встретится в декабре в Санкт-Петербурге со своими коллегами по СНГ и Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) на традиционном неформальном саммите. Об этом российский лидер сообщил журналистам по итогам переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

"Мы снова увидимся с Касым-Жомартом Кемелевичем уже в конце ноября на саммите ОДКБ в Минске. Передал также президенту Казахстана приглашение приехать в Санкт-Петербург в декабре на заседание Высшего Евразийского экономического совета, а также поучаствовать в ставшей традиционной неформальной встрече лидеров ЕАЭС и СНГ", - сказал Путин.