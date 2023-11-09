Лидер "Справедливой России" в Смоленске сложил полномочия после отстранения Прилепина

На пост председателя Совета регионального отделения партии Андрей Иванов был переизбран в июне 2023 года

ТАСС, 9 ноября. Лидер регионального отделения "Справедливой России - За правду" (СРЗП) в Смоленской области Андрей Иванов подал заявление о досрочном сложении с себя полномочий председателя регионального совета и выходе из партии. Решение он принял после приостановки полномочий сопредседателя партии Захара Прилепина, говорится в заявлении, опубликованном в его Telegram-канале.

"Прошу вас исключить меня из партии СРЗП. После приостановки полномочий сопредседателя партии СРЗП Захара Прилепина", - говорится в заявлении.

В июне 2023 года Андрей Иванов был переизбран на пост председателя Совета регионального отделения СРЗП. Партия в регионе, в том числе, участвовала в разрешении трудового спорта с "СпецАвто", попросила изменить подход к расчету средней заработной платы медиков, а также направить средства, выделяемые на депутатскую деятельность, на поддержку участников СВО.