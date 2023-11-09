Захарова призвала международные структуры расследовать факты торговли украинскими детьми

Официальный представитель МИД РФ напомнила, что российская сторона неоднократно обращала внимание мирового сообщества на нелегальную торговлю человеческими органами, изымаемыми в том числе у детей

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Факты торговли детьми, которых под видом эвакуации вывозят с территории Украины с целью изъятия органов или продажи в сексуальное рабство, должны быть расследованы профильными международными структурами. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с появившимися в прессе публикациями о причастности к торговле детьми благотворительного фонда жены президента Украины Елены Зеленской.

"Мы видели ссылки на публикации о причастности фонда Елены Зеленской к продаже детей в сексуальное рабство под прикрытием эвакуационных мероприятий, - отметила дипломат. - Считаем, что профильные международные структуры должны заняться изучением этих обстоятельств".

Официальный представитель дипведомства призвала западное сообщество в лице стран - членов Европейского союза и НАТО, которые неизменно твердят, что крайне "озабочены" судьбой украинских детей, проанализировать упомянутые публикации, а затем представить свои соображения вместе с профильными международными структурами. "Что касается нашей оценки, то мы должны формировать ее на фактах, которые изучаем и будем изучать", - добавила она.

В этой связи Захарова напомнила о том, что российская сторона неоднократно обращала внимание мирового сообщества на нелегальную торговлю человеческими органами, изымаемыми в том числе у детей, которая "за последние полтора года стала просто золотой жилой для киевского режима". Основными бенефициарами торговли детским живым товаром и человеческими органами, подчеркнула она, являются страны Запада, где этот бизнес расцвел еще во время событий в Косове, а "Украина просто стала для них новым донором".