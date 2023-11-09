В Томской области мэр Стрежевого организовал опрос жителей о своем увольнении

После того как информация начала расходиться в СМИ, количество голосов "за" и "против" стало почти равное

ТОМСК, 9 ноября. /ТАСС/. Мэр Стрежевого в Томской области Валерий Дениченко пообещал уволиться, если жители города проголосуют за это в опросе в его Telegram-канале. Он сделал это из-за жалоб в социальных сетях, написал он перед опросом.

"Скажу честно - жить в постоянном потоке негатива непросто, если выразиться мягко. Частенько возникает вопрос - на кой оно мне, если все вокруг недовольны? Областная власть недовольна, жители засыпают потоком жалоб. Чем вообще и ради чего я здесь занимаюсь? Меня прежняя работа более чем устраивала. Возможно, я уже выгорел, перестал понимать жителей и пора освобождать место? Как обычно, решать вам. Опрос далее. Выберете первый пункт - завтра подам заявление", - написал он.

В опросе "Как поступить с мэром?" он дает на выбор два варианта: "Испортил город, пусть увольняется" и "Дадим шанс, пусть еще поработает". Долгое время лидировал второй вариант, однако когда информация начала расходиться в СМИ, количество голосов стало почти равное.

"Если читать чат регулярно, то каждый день мне в вину ставят все новые и новые факторы. Работа больницы, работа переправы, работа автобусов, поведение подростков, поведение водителей, действия пешеходов, работа светофоров, уличное освещение, поведение родителей, воспитание детей, поведение собак и так далее и тому подобное. По всем параметрам выходит, что самый виноватый в городе человек - это мэр", - написал Дениченко.

Стрежевой - город на северо-западе Томской области. В нем проживают около 40 тыс. человек, которые в основном занимаются добычей нефти и газа.