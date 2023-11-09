Песков назвал "морковкой впереди повозки" обещания Брюсселя принять Украину в ЕС

Пресс-секретарь президента РФ прокомментировал рекомендацию ЕК начать переговоры с Украиной о ее приеме в Евросоюз

АСТАНА, 9 ноября. /ТАСС/. Обещания Брюсселя принять Украину в состав Евросоюза являются не более чем пустыми словам - "морковкой впереди повозки". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которого журналист Павел Зарубин выложил в Telegram-канале.

Комментируя рекомендацию Еврокомиссии начать переговоры с Украиной о ее приеме в Евросоюз, представитель Кремля сказал: "Конечно, речь идет именно о морковке, которая привязана впереди повозки. Вряд ли это какие-то реальные обещания".

Рекомендация Еврокомиссии

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 8 ноября заявила, что организация рекомендует Совету ЕС начать переговоры с Молдавией и Украиной о приеме в сообщество и предоставить Грузии статус кандидата на вступление. При этом рекомендация начать переговоры сопровождалась указанием, что Украина должна выполнить несколько условий.