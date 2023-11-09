МИД РФ прокомментировал заявление Израиля о применении ядерного оружия против жителей Газы

По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, высказывания израильского министра по делам Иерусалима и наследия еврейского государства Амихая Элияху явным образом подтверждают наличие у Израиля ядерного оружия

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Заявление израильского министра по делам Иерусалима и наследия еврейского государства Амихая Элияху о возможности применения ядерного оружия против жителей сектора Газа является провокационным и абсолютно недопустимым. Об этом говорится в распространенном комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Данные высказывания считаем провокационными, абсолютно недопустимыми и весьма примечательными", - говорится в комментарии.

Захарова добавила что высказывания Элияху явным образом подтверждают наличие у Израиля ядерного оружия. "На фоне исторически сложившейся в Израиле политики неопределенности относительно обладания ядерным оружием данные высказывания не только явным образом подтверждают наличие такового у этой страны, но и демонстрируют готовность всерьез рассматривать возможность его применения в совершенно неадекватных сценариях", - отметила дипломат.

Она добавила, что вопрос о создании на Ближнем Востоке зоны, свободной от оружия массового уничтожения (ОМУ), становится все более актуальным и неотложным. "В целом все более актуальным и неотложным становится вопрос о создании на Ближнем Востоке зоны, свободной от ОМУ и средств его доставки. Прогресс на данном направлении, напомним, систематически "торпедирует" именно Израиль при активной поддержке и попустительстве со стороны США", - говорится в комментарии Захаровой.