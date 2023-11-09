Прилепин приостановил активную работу в партии "Справедливая Россия - За правду"

Пр этом он остается ее сопредседателем

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Писатель, подполковник Росгвардии Захар Прилепин остается сопредседателем партии "Справедливая Россия - За правду" (СРЗП), из-за работы в должности замполита полка особого назначения "Оплот" он менее активно участвует во внутрипартийных процессах, но его команда по-прежнему ими занимается. Такое пояснение ТАСС дали в пресс-службе Прилепина.

Ранее глава регионального отделения СРЗП в Смоленской области Андрей Иванов подал заявление о досрочном сложении с себя полномочий председателя регионального совета и выходе из партии в связи с якобы приостановкой полномочий Прилепина как сопредседателя справороссов. До этого такая информация появилась в СМИ.

"Официально Захар Прилепин - сопредседатель партии СРЗП. Некоторые СМИ вырвали фразу из контекста в [его] интервью о текущей работе. Захар Прилепин говорил о том, что приостановил активное участие во внутрипартийных процессах по факту, в том числе в связи с должностью замполита полка особого назначения Росгвардии "Оплот", при этом [его] команда продолжает работать в партии", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что внимание Прилепина "сейчас обращено на более масштабные проекты, такие как спецподразделение "Родня", культурный центр "Традиция", его штабы и другие.

6 мая в поселке Пионерский Нижегородской области был взорван автомобиль, в котором ехал Прилепин. Погиб соратник писателя Александр Шубин, который служил вместе с ним до и после начала специальной военной операции, в том числе в составе батальона Росгвардии "Оплот". Прилепин получил ранения. По подозрению в причастности к преступлению был задержан уроженец Донецкой области Александр Пермяков, который признался, что работал по заданию украинских спецслужб. Он обвиняется в совершении террористического акта и незаконном обороте взрывчатых веществ.

В мае съезд СРЗП переизбрал писателя сопредседателем партии. В июне был опубликован указ президента РФ Владимира Путина о награждении Прилепина орденом Мужества, Шубин был награжден им посмертно. В августе Прилепин сообщил, что получил должность заместителя командира полка "Оплот".