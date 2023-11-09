9 ноября, 14:49,
обновлено 9 ноября, 15:02

Рябков обсудил с послом Израиля ситуацию в сфере контроля над вооружениями

Стороны также обсудили нераспространение оружия массового уничтожения

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков обсудил с послом Израиля в Москве Александром Бен Цви ситуацию в сфере контроля над вооружениями и нераспространения оружия массового уничтожения (ОМУ). Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"В ходе беседы основное внимание было уделено актуальным вопросам международной безопасности с упором на ситуацию в сфере контроля над вооружениями и нераспространения ОМУ", - указали в министерстве.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона считает высказывания министра по делам Иерусалима и наследия Израиля Амихая Элияху о возможности применения ядерного оружия против жителей сектора Газа "провокационными и абсолютно недопустимыми". Как отметила дипломат, все более актуальным и неотложным становится вопрос о создании на Ближнем Востоке зоны, свободной от оружия массового уничтожения и средств его доставки. 

Теги:
РоссияИзраильРябков, Сергей Алексеевич
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