Рябков допустил понижение уровня дипломатических отношений с США

Замглавы МИД России подчеркнул, что страна не намерена инициировать разрыв дипломатических отношений с США

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Замглавы МИД России Сергей Рябков допустил понижение уровня и разрыв дипломатических отношений с Соединенными Штатами при нынешнем поведении Вашингтона.

"Сейчас, действительно, острейший кризис в отношениях, не имеющий аналогов в прошлом. Нам нужно тщательно калибровать, выверять шаги, чтобы не допустить дальнейшей эскалации. Наше руководство именно так настраивает МИД и другие федеральные органы исполнительной власти, мы этому строго следуем. Со стороны американцев, к сожалению, наблюдается череда безответственных эскалационных шагов применительно к Украине, но не только, - сказал замминистра в интервью RTVI. - Поэтому, если смотреть под этим углом и видеть как бы, так сказать, поведенческую модель Вашингтона, характерную для него поведенческую модель на нынешнем отрезке, я могу допустить все что угодно. Может быть и понижение уровня. Разрыв дипотношений гипотетически тоже возможен".

При этом высокопоставленный дипломат подчеркнул, что Россия не намерена инициировать разрыв дипломатических отношений с США. "Мы считаем, что дипломатические отношения как элемент международной жизни - это, в общем-то, то, о чем нужно заботиться и что следует беречь, иначе мы утратим вообще остатки каких-то цивилизованных каналов для доведения сигналов друг для друга", - добавил он.