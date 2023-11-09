Рябков: ответ России на предложения по стратегической стабильности зависит от действий США

Замглавы МИД РФ отметил, что российские эксперты, специалисты, ведомства "продолжают изучать этот non-paper, и пока итоговая черта, какой-то общий баланс не подведен"

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Россия продолжает изучать предложения США по стратегической стабильности в межведомственном формате, но наличие ответа зависит от действий Вашингтона. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью RTVI.

"Мы продолжаем его изучение в межведомственном формате", - сказал Рябков, отвечая на вопрос относительно неформальных предложений США по стратегической стабильности в формате non-paper. "Я не могу вам сейчас предложить никакие графики, никакой временной диапазон, в течение которого мы сформулируем свой ответ и передадим его Соединенным Штатам, - указал он. - Я не уверен, что мы на сегодня готовы сказать, что такой ответ в том или ином виде, оформленном или изложенном устно, американцам обязательно будет передан".

"Это зависит, по большому счету, от их поведения", - подчеркнул замминистра. "Если они и дальше будут нагнетать, двигаться по эскалационной лестнице, пренебрегать нашими сигналами, о которых всем известно и которые звучат вполне определенно, что они своим поведением повышают риски серьезнейшего, опаснейшего столкновения ядерных держав, тогда я вообще не уверен, что мы ответим на их non-paper, - пояснил Рябков. - Тем более что особого элемента новизны или каких-то нюансов, которые заслуживали бы такого экспертного дальнейшего углубленного обсуждения в профессиональном ключе, я лично в этом документе практически не увидел. Но ладно, это мое, может быть, субъективное мнение".

Высокопоставленный дипломат отметил, что российские эксперты, специалисты, ведомства "продолжают изучать этот non-paper, и пока итоговая черта, какой-то общий баланс не подведен".