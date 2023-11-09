9 ноября, 15:15,
обновлено 9 ноября, 16:07

Рябков: США в вопросах стратегического диалога ведут себя как при биполярном расстройстве

Замглавы МИД РФ считает, что им "нужно немножко, немножко как-то себя перестроить и на себя взглянуть более здраво и трезво, прежде чем мы что-то такое сможем с ними обсудить предметно"

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Поведение США в диалоге по стратегической стабильности схоже с тем, что бывает при биполярном расстройстве. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью RTVI.

"Американцы славятся тем, что в их подходах может одновременно сосуществовать и фундаментальное отрицание неких реальностей, которые, сколько бы они ни говорили о противоположном, все-таки независимо от их воли наблюдаются, и одновременно попытки повлиять на эту самую реальность, то есть ее перечеркнуть, но и как-то изменить, - сказал Рябков. - Я считаю, что это проявление биполярности не в геополитическом смысле, как это говорилось в холодную войну, а "биполярочки", извините меня за грубость". "Я думаю, что им нужно немножко, немножко как-то себя перестроить и на себя взглянуть более здраво и трезво, прежде чем мы что-то такое сможем с ними обсудить предметно", - подчеркнул высокопоставленный дипломат. Рябков добавил, что не видит никакой возможности для восстановления ведения дел в прежнем режиме в этой области.

Замминистра обратил внимание, что не Россия прервала диалог по стратегической стабильности, а Соединенные Штаты после начала СВО официально передали российской стороне, что "этот диалог замораживается, как и диалог по практически всем другим вопросам", за исключением раздражителей двусторонних отношений. "Это их выбор, - подчеркнул он. - Мы не думаем, что это было правильно, в том числе с точки зрения тех задач, которые сами США перед собой ставят, но им, конечно, виднее".

РФ, по словам замминистра, не собиралась и не собирается уговаривать США вернуться к ситуации 2021 году или в 2020 года, так как здесь нет предмета.

"Ситуация поменялась радикально, и мы видим на сегодня глубоко враждебный, по сути дела абсолютно антагонистический по наполнению и оформлению курс Вашингтона в отношении нашей страны, - указал Рябков. - Они мечтают о сломе всего того, что составляет на сегодня суверенную, независимую Россию и ее внешнеполитический курс на международной арене, нацеленный среди прочего на формирование многополярного мира. Это как бельмо на глазу у американцев, они хотят, чтобы этого ничего не было, они хотят нанести нам стратегическое поражение".

"Как в этих условиях можно вести осмысленный, содержательный диалог по тематике, которая ранее обсуждалась с представителями упомянутого государства, я слабо себе представляю", - заключил замглавы МИД РФ. 

Теги:
СШАРоссияРябков, Сергей Алексеевич
© Информационное агентство ТАСС
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