9 ноября, 15:20,
обновлено 9 ноября, 15:30

Рябков: РФ и США "не так давно" провели консультации по двусторонним раздражителям

Прогресса в отношениях между странами мало, заявил замглавы МИД РФ

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Россия и США "не так давно" проводили консультации по двусторонним "раздражителям", но прогресса в отношениях между странами мало. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью RTVI.

"Эпизодически имеют место очные контакты, в том числе и в третьих странах. Не так давно на ответственном уровне прошел раунд двусторонних консультаций по так называемым раздражителям в наших отношениях. Предсказуемо мало прогресса, слабые перспективы движения вперед, хотя уж по вопросам-то функционирования диппредставительств, по визовым делам стоило бы, наверное, двинуться в сторону большей нормальности. Но пока готовности с той стороны к этому нет", - сказал замминистра.

"Значит, будем существовать именно в той реальности, которую американцы, ослепленные, по сути дела, ненавистью к современной России, создали и на этом участке. Нас это не выводит из равновесия, мы вполне довольствуемся тем инструментарием, который имеем. Не хотят - не надо, когда захотят - скажут, мы тогда будем смотреть, нужно нам это или нет", - добавил Рябков.

Замглавы МИД РФ не уточнил, когда именно прошли консультации. Последний раунд данных консультаций прошел в декабре 2022 года на уровне директоров профильных департаментов МИД России и Государственного департамента. 

Теги:
СШАРоссияРябков, Сергей Алексеевич
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