Пасечник назначил нового главу Луганска

Временно исполняющей обязанности главы города стала Яна Пащенко

ЛУГАНСК, 9 ноября. /ТАСС/. Глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник назначил временно исполняющим обязанности главы Луганска Яну Пащенко.

"Глава ЛНР назначил Пащенко Яну Валерьевну временно исполняющим полномочия главы муниципального образования городской округ город Луганск Луганской Народной Республики", - сообщили ТАСС в администрации руководителя региона.

Ранее Пащенко занимала должность замглавы администрации Луганска.

16 августа Пасечник своим указом распорядился в срок до 25 октября ликвидировать администрации городов и районов ЛНР и создать ликвидационные комиссии, которые возглавят главы и исполняющие их обязанности в соответствующих администрациях.