В Херсонской области учредили "Совет муниципальных образований"

Состав и президиум организации уже определили

ГЕНИЧЕСК, 9 ноября. /ТАСС/. Ассоциацию "Совет муниципальных образований" учредили в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"Провели учредительное собрание Ассоциации "Совета муниципальных образований", что отныне создана в Херсонской области и станет частью Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления. В нашу Ассоциацию войдут главы МО Херсонщины", - написал глава региона в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, определен состав и президиум организации, деятельность которой будет направлена на развитие экономической, правовой и организационной основы местного самоуправления Херсонской области.

Кроме того, ассоциация станет площадкой для обмена опытом и изучения лучших практик местного самоуправления для руководителей муниципальных образований и их команд.