9 ноября, 16:12

Рябков предостерег США от попыток вновь обвинить РФ во вмешательстве в выборы

Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков предостерег Соединенные Штаты Америки от очередных попыток обвинить Россию во вмешательстве в президентские выборы.

"И еще раз хочу отметить то, что говорилось неоднократно на разных уровнях нашими представителями: мы не вмешивались, не вмешиваемся и не собираемся никаким образом вмешиваться во внутриполитические электоральные процессы в США, - сказал замминистра в интервью RTVI. - Хотелось бы предостеречь наших оппонентов в Вашингтоне и в целом в США от очередных попыток через очернительство, через ни на чем не основывающиеся претензии к России решать какие-то свои внутренние задачи".

Высокопоставленный дипломат в этой связи напомнил о том, как демократическая партия в США в свое время "оседлала тему якобы вмешательства России в американские выборы, использовала это напропалую, на полную катушку в интересах борьбы со своими оппонентами". "Все это оказалось в чистом виде фейком, злонамеренным вымыслом. И я допускаю, что нечто подобное повторится в будущем", - добавил Рябков.

Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. 25 апреля действующий американский лидер Джо Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Трамп заявил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года. 

Теги:
СШАРоссияРябков, Сергей Алексеевич
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