"Яблоко" выберет председателя партии на съезде 9-10 декабря

Пост председателя партии с 2019 года занимает Николай Рыбаков

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Съезд партии "Яблоко", на котором пройдут выборы ее руководящих органов, запланирован на 9-10 декабря в Москве. Об этом сообщила пресс-служба партии.

"Съезду предстоит избрать председателя партии, заместителей председателя, членов федерального бюро, федерального политического комитета, контрольно-ревизионной комиссии и партийного арбитража. Пост председателя партии с 2019 года занимает Николай Рыбаков", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что каждый член партии может выбрать не более одной фамилии претендента на пост ее председателя. Прием предложений завершится 19 ноября. Затем будет сформирован шорт-лист кандидатов, а победителя определит тайное голосование делегатов съезда.