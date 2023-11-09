9 ноября, 16:21

Рябков: РФ призывает расширить круг вопросов для обсуждения в ядерной "пятерке"

Как заявил замглавы российского МИД, США, Великобритания и Франция решили, что обсуждать с Москвой в рамках формата ядерной "пятерки" можно только так называемые ядерные риски

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Российская сторона призывает расширить круг вопросов для обсуждения в ядерной "пятерке" и надеется на здравомыслие Запада. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью RTVI.

По словам Рябкова, США, Великобритания и Франция "в порядке самоограничения своих внешнеполитических ресурсов" решили, что обсуждать с Москвой в рамках формата ядерной "пятерки" можно только так называемые ядерные риски. "Мы не против обсуждения ядерных рисков, хотя наша позиция хорошо известна. Если ее в двух словах изложить, то а) изменений в ядерной доктрине Российской Федерации нет и б) эскалационный курс коллективного Запада повышает эти самые риски и им следует остановиться, - отметил замминистра. - [Но] мы считаем, что этим не нужно ограничиваться, а нужно обсуждать в том числе темы, которые касаются практической работы дипломатов на многосторонних площадках, прежде всего Договор о нераспространении ядерного оружия, где мы вступили в очередной обзорный цикл".

Он подчеркнул, что ядерная "пятерка" должна теснее координировать свою политику внутри формата, поскольку там немало вопросов, где фундаментальные интересы "пятерки" все же должны "превалировать над конъюнктурой и попытками западной группы что-то такое очертить для себя в противоход или в ущерб интересам России" и Китая.

Нежизнеспособные методички

Рябков также обратил внимание на то, что "за последнее время так называемые антиядерные радикалы существенным образом нарастили свои усилия" для того, чтобы повысить международную привлекательность Договора о запрещении ядерного оружия. "Мы применительно к этому документу занимаем позицию тоже вполне понятную: есть шестая статья Договора о нераспространении ядерного оружия, где ядерное разоружение вписано в контекст всеобщего и полного разоружения. Никто от этих обязательств не отказывался. Но говорить о том, что нынешняя международная обстановка способствует решению задачи всеобъемлющего запрещения ядерного оружия, мы просто не можем, это - грешить против истины, не говоря уже о том, что это противоположно нашим фундаментальным интересам в сфере безопасности", - указал замминистра.

Он допустил, что "аналогичных подходов придерживаются и другие страны" ядерной "пятерки". "Нам нужно, соответственно, лучше и глубже координироваться по тематике Договора о запрещении ядерного оружия, что мы и предлагаем. Это примеры того, как мы ведем там работу. Мы рассчитываем, что она будет продолжена и все же здравый смысл в позициях западной ядерной "тройки" возьмет верх над их стремлением, извините, каждый раз, что бы ни обсуждалось, оглядываться на их, собственно, написанные ими же для себя методички о том, что вот России нельзя спуску давать ни по каким вопросам", - добавил высокопоставленный дипломат.

Проблемы на визовом треке

По словам Рябкова, российская сторона приступила к координаторству в соответствующей "пятерке" не без проблем, связанных с "безобразиями, которые американцы вытворяют на визовом треке". "Но тем не менее [мы] все же решили не поддаваться привходящим таким, нежелательным наносным проявлениям антироссийского курса и продолжить работу на экспертном уровне, обеспечивая эту координацию", - подчеркнул Рябков.

Он отметил, что предстоит еще несколько встреч в разных форматах. "Мы рассчитываем, что координаторство продлится по меньшей мере до следующей осени. Мы ожидаем от наших коллег по "пятерке" комментарии по тем идеям, которые мы им изложили в предварительном плане относительно повестки дня. Не все из этого может быть вынесено на суд широкой публики: все же это чувствительная материя, которой занимаются профессионалы", - продолжил замминистра.

По словам Рябкова, в обобщенном плане можно сказать, что один из ключевых аспектов тех обсуждений, которые ведутся, касается того, "насколько повестка дня работы группы ядерной "пятерки" может быть расширена". 

Теги:
СШАРоссияКитайРябков, Сергей Алексеевич
© Информационное агентство ТАСС
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