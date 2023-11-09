9 ноября, 16:16,
обновлено 9 ноября, 16:49

Лавров назвал оговоркой по Фрейду слова Макрона об отказе Казахстана "быть вассалом"

Как отметил глава МИД РФ, западные страны "всегда пытаются дружить исключительно в свою пользу, не признавая принцип баланса интересов и взаимной выгоды"

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал оговоркой по Фрейду заявления президента Франции Эмманюэля Макрона об отказе Казахстана "быть вассалом" каких-либо держав.

"[Президент Франции Эмманюэль] Макрон, <...> выступая на пресс-конференции, сказал, что мы убеждены, что Казахстан не будет ничьим вассалом. Но это такая по Фрейду оговорочка", - сказал он "Известиям".

Министр подчеркнул, что западные страны "всегда пытаются дружить исключительно в свою пользу, не признавая принцип баланса интересов и взаимной выгоды". "Всегда хотят выгоду иметь только для себя. Это чисто колониальный, неоколониальный менталитет", - добавил Лавров.

Глава российского дипведомства отметил, что Россия "никогда ни с кем не дружит против кого-то". "Западная элита, когда обращает свои взоры на наших союзников, ближайших друзей, соседей, тоже хочет набиваться к ним в друзья, но с обязательной добавочкой: "А с Россией давайте, сворачивайте отношения, потому что Россия под санкциями, это надолго, это проигрышная ставка". Вот буквально такими словами", - констатировал министр.

Ранее французский лидер Эмманюэль Макрон по итогам встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым заявил о том, что Франция поддерживает позицию Казахстана, которая заключается в сбалансированном поддержании отношений со всеми мировыми игроками во благо народа страны. Макрон сказал, что Казахстан "отказывается быть вассалом каких-то держав, но выстраивает сбалансированное партнерство с несколькими из них во благо казахстанского народа", отметив, что эта философия близка Франции. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичКазахстанРоссияФранцияМакрон, ЭмманюэльТокаев, Касым-Жомарт Кемелулы
© Информационное агентство ТАСС
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