Россия выходит из соглашения с Японией о сотрудничестве в ликвидации ядерного оружия

МИД РФ поручено уведомить японскую сторону о принятом решении

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Правительство России прекращает действие соглашения с правительством Японии о сотрудничестве в целях ликвидации ядерного оружия, подлежащего сокращению в РФ. Распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, документ опубликован.

"Прекратить действие соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Японии о сотрудничестве в целях содействия в области ликвидации подлежащего сокращению в Российской Федерации ядерного оружия и создании Комитета по сотрудничеству в этих целях, подписанного в Токио 13 октября 1993 года", - говорится в распоряжении.

МИД России поручено уведомить японскую сторону о принятом решении.

Целью соглашения было содействие в безопасной ликвидации ядерных вооружений, которые Москва должна была сокращать в соответствии с двусторонними или многосторонними договорами, а также своими односторонними решениями. Для этого был создан специальный комитет - в рамках него Москва и Токио определяли приоритетные направления такого взаимодействия, обменивались информацией и результатами исследований, разрабатывали конкретные программы сотрудничества.