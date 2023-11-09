9 ноября, 17:37
Военная операция на Украине

В Херсонской области сообщили, что ВСУ потеряли более 40 военных на правобережье

В оперативных службах ранее сообщали об уничтожении скоплений живой силы ВСУ у населенного пункта Крынки, у острова Алёшкинский, а также гаубицы М777 и 120-мм миномета с расчетом

ГЕНИЧЕСК, 9 ноября. /ТАСС/. Силы РФ ударили по позиции ВСУ в районе Берислава на правобережье Херсонской области, уничтожив более 40 военных. Об этом сообщил журналистам представитель оперативных служб региона.

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"Военнослужащие группировки войск "Днепр" продолжают уничтожать военные объекты ВСУ на правобережье Херсонской области. Наши артиллеристы отлично работают по позициям противника в районе н. п. Берислав. В результате массированных и точных ударов уничтожены более 40 украинских боевиков", - сказал он.

Ранее в оперативных службах сообщали об уничтожении скоплений живой силы ВСУ у населенного пункта Крынки, у острова Алёшкинский, а также гаубицы М777 и 120-мм миномета с расчетом. Была также потоплена лодка ВСУ. 

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