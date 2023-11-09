В Херсонской области сообщили, что ВСУ потеряли более 40 военных на правобережье

В оперативных службах ранее сообщали об уничтожении скоплений живой силы ВСУ у населенного пункта Крынки, у острова Алёшкинский, а также гаубицы М777 и 120-мм миномета с расчетом

ГЕНИЧЕСК, 9 ноября. /ТАСС/. Силы РФ ударили по позиции ВСУ в районе Берислава на правобережье Херсонской области, уничтожив более 40 военных. Об этом сообщил журналистам представитель оперативных служб региона.

"Военнослужащие группировки войск "Днепр" продолжают уничтожать военные объекты ВСУ на правобережье Херсонской области. Наши артиллеристы отлично работают по позициям противника в районе н. п. Берислав. В результате массированных и точных ударов уничтожены более 40 украинских боевиков", - сказал он.

Ранее в оперативных службах сообщали об уничтожении скоплений живой силы ВСУ у населенного пункта Крынки, у острова Алёшкинский, а также гаубицы М777 и 120-мм миномета с расчетом. Была также потоплена лодка ВСУ.