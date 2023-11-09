Лавров заявил, что Запад "обхаживает" Армению и хочет дружить с ней против России

По словам главы МИД РФ, Москва не имеет предубеждений против внешних партнеров Еревана

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Страны Запада "обхаживают" Армению и хотят дружить с республикой против России, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в эфире телеканала "Россия-1".

"Западные страны, которые вот сейчас обхаживают активно Армению, они хотят дружить с ней против Российской Федерации", - сказал он.

По словам Лаврова, РФ не имеет предубеждений против внешних партнеров Армении, Ереван должен самостоятельно определить свой курс.

"Мы за то, чтобы Армения как член ОДКБ, как наш близкий союзник, стратегический партнер все-таки определила сама, как ей выстраивать отношения с внешними партнерами. Мы абсолютно не имеем никаких предубеждений в отношении круга ее внешних партнеров, друзей, как угодно назовите, мы никогда не дружим с кем бы то ни было против кого-то", - указал глава российского дипведомства.