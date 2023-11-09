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Первым заместителем Минспорта Чечни назначили сына главы региона Ахмата Кадырова

Ему вручили высший орден парламента Чечни "Даймехкан Сий"

ГРОЗНЫЙ, 8 ноября. /ТАСС/. Первым заместителем министра Чеченской Республики по физической культуре, спорту и молодежной политике стал старший сын главы региона Ахмат Кадыров.

"Председатель парламента Чеченской Магомед Даудов, в ходе церемонии вручил высший орден парламента Чечни "Даймехкан Сий" первому заместителю министра [региона] по физической культуре, спорту и молодежной политике Ахмату Кадырову, помощнику главы Чеченской Республики Эли Кадырову и Адаму Кадырову", - написал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Кадыров также сообщил о вручении различных государственных и региональных наград на мероприятии, которое было приурочено ко Дню сотрудников органов внутренних дел России.

"Также вручил медали "За отвагу" 26 сотрудникам специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД по Чеченской Республики. В ходе мероприятия начальник УГИБДД МВД по ЧР Идрис Черхигов, получил ведомственную медаль МВД России "За заслуги в службе в особых условиях", а Хамзат Кадыров удостоился высшего звания Чеченской Республики "Герой ЧР", - рассказал Кадыров.  

Теги:
Кадыров, Рамзан АхматовичРоссияЧечня
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