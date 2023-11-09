9 ноября, 18:50

Вершинин и спецпредставитель генсека ООН обсудили присутствие организации в Косове

На встрече отметили востребованность полноформатного присутствия организации в Косове в свете сохраняющихся рисков межэтнического обострения

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин и спецпредставитель генсека ООН, глава Миссии ООН в Косове Каролин Зияде отметили на встрече востребованность полноформатного присутствия организации в Косове в свете сохраняющихся рисков межэтнического обострения. Об этом говорится в опубликованном на сайте МИД России сообщении по итогам встречи.

"В ходе консультаций состоялась обстоятельная дискуссия по вопросам косовского урегулирования и деятельности миссии ООН в крае. Отмечалась востребованность полноформатного ооновского присутствия в Косове на фоне сохраняющихся рисков обострения межэтнической напряженности", - указали в министерстве.

В ведомстве отметили, что стороны подтвердили "безальтернативность существующей международно-правовой базы косовского урегулирования, краеугольным камнем которой остается резолюция Совета Безопасности ООН 1244". "Акцентирована важность выполнения брюссельских договоренностей между Белградом и Приштиной 2013 и 2015 годов, прежде всего в части формирования Сообщества сербских муниципалитетов, призванных стать инструментом защиты сербского населения", - добавили в дипведомстве. 

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