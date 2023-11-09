В МИД заявили, что виновные в подрыве "Северных потоков" должны быть наказаны

Россия продолжит привлекать внимание международного сообщества к этой теме, подчеркнули в ведомстве

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Виновные в подрыве "Северных потоков" должны понести заслуженное наказание, Россия продолжит привлекать внимание международного сообщества к этой теме. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

Как отметили в ведомстве, 26 сентября, в годовщину теракта на газопроводах "Северный поток", на брифинге Совета Безопасности ООН Россия анонсировала подготовку проекта заявления председателя СБ по данному сюжету.

"В течение месяца добросовестно вели переговоры, внимательно учитывали все конструктивные предложения членов совета. Однако в ходе обсуждений стало ясно, что представители западных стран не готовы к серьезной работе, а изыскивают возможность спустить все на тормозах - одно только их предложение убрать из текста фразу о привлечении к ответственности исполнителей и заказчиков теракта говорит само за себя, - указали в министерстве. - В таких условиях российская сторона была вынуждена свернуть работу над проектом заявления председателя СБ ООН по расследованию теракта на газопроводах "Северный поток".

"Россия продолжит привлекать внимание международного сообщества к данной проблематике. В Москве убеждены, что атака на ключевой объект энергетической инфраструктуры, повлекшая масштабные экономические и экологические последствия, представляет непосредственную угрозу международному миру и безопасности. Виновные в преступлении должны понести заслуженное наказание", - подчеркнули в дипведомстве.

За прошедший год Германия, Дания и Швеция так и не представили международному сообществу даже предварительных результатов и отказываются от сотрудничества с понесшими ущерб государствами, добавили в МИД РФ. "При этом в СМИ генерируются все новые версии произошедшего, которые лишь усиливают наши сомнения в желании этих государств выявить организаторов и исполнителей теракта", - заключили в дипведомстве.

О диверсиях

Компания Nord Stream AG 27 сентября 2022 года сообщила о "беспрецедентных разрушениях", произошедших на трех нитках морских газопроводов "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2". Шведские сейсмологи зарегистрировали 26 сентября два взрыва на морских маршрутах трубопроводов. После этого Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.

Германия, Дания и Швеция объявили о проведении своих национальных расследований, но отказались подключить к ним Россию. 8 февраля американский публицист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в своей статье, ссылаясь на источник, заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение о проведении операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами национальной безопасности.